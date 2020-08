Storm Francis bezorgt her en der overlast in de regio

Eén uur per maand welkom in natuurge­bied Veenendaal

27 juli VEENENDAAL - In de dichtstbevolkte stad in de Vallei, Veenendaal, is toch een plek te vinden waar zelden mensen komen: de natuurtuin Diddersgoed aan het Ruisseveen. Zondag mochten enkele gelukkigen er onder begeleiding, en met inachtneming van de coronaregels, een kijkje komen nemen.