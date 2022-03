Straks eindelijk weer veilig fietsen tussen Veenendaal en Amerongen

Een mooi project, vindt Stroobosscher. Maar hij is in het bijzonder blij met de aanpak van het veel te smalle fietspad door het bos tussen Veenendaal en Amerongen. Dat is 4 kilometer lang en wordt veel gebruikt door scholieren die in Veenendaal naar school gaan. Het wordt onderdeel van de doorfietsroute, maar is erg smal waardoor inhalen of een tegemoetkomende fietser al snel een probleem oplevert.