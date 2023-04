Suikerfeest 2023: hier in Veenendaal haal jij jouw lekkernijen

voetbal totaal Keeper uit het vierde blinkt uit bij NSC, Hoogland 15 uit 5 in derde periode: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Eersteklasser NSC Nijkerk zat vrijdagavond omhoog. Er moest en keeper geregeld worden voor het duel met SDC Putten. Bart van de Mheen was bereid in te vallen. En dat deed hij met succes. Sterker, hij was de uitblinker. Er was nog een speler die opviel afgelopen weekeinde: Olivier Pilon. Hij schoot drie keer raak voor Scherpenzeel dat heel dicht bij de titel is in 1D.