‘Superhacker’ (25) ligt wakker van de schadeclaims: ‘Zal mijn hele leven in de schulden zitten’

De politie hield A. vorig jaar juni in zijn woning aan nadat 27 bedrijven aangifte hadden gedaan van afpersing of poging tot afpersing in de maanden maart, april en mei. Nadat hun websites door een DDoS-aanval korte tijd slecht bereikbaar waren geweest of zelfs helemaal plat hadden gelegen, kregen ze bericht dat dit ‘een voorproefje’ was geweest.



Om een grotere aanval te voorkomen moesten ze 0,1 bitcoin (destijds ruim 600 euro waard) overmaken naar bitcoinrekeningen. Twee webshops zwichtten voor het dreigement en betaalden daadwerkelijk.

Bij de Veenendaler werd een compleet hackerspakket op een usb-stick aangetroffen, maar de verdachte ontkende in de Utrechtse rechtszaal dat hij achter de afpersingen zat. Hij zou het pakket met bijgeleverde mobiele telefoon en usb-modem medio mei van een onbekende stadsgenoot hebben gekocht voor 350 euro.



Volgens de gesjeesde ICT-student wilde hij het pakket hebben ‘uit fascinatie’ voor het hackerswereldje. ,,Maar ik was er niks mee van plan”, aldus A.

‘Ik zal mijn hele leven in de schulden zitten’

Bij het afleveren van het pakket zou de verkoper wel in zijn bijzijn ongevraagd een DDoS-aanval op een groothandel hebben uitgevoerd om het bedrijf af te persen, maar volgens de man had hij alleen maar toegekeken. Hij noemde dat achteraf ‘naïef’.



De verdachte, die tot zijn aanhouding in juni alleen voor spijbelen in contact was gekomen met justitie, vertelde ’s nachts wakker te liggen over de ingediende schadeclaims. ,,Ik zal mijn hele leven in de schulden zitten’’, vreesde hij.



De officier van justitie noemde het verhaal van Veenendaler ‘onaannemelijk, zelfs ongeloofwaardig’. Uit onderzoek bleek dat de usb-modem en de mobiele telefoon ook voor medio mei al vaak in contact hadden gestaan met een zendmast nabij de woning van de Veenendaler en ook contact hadden gemaakt met zendmasten in Amsterdam op dagen dat de verdachte daar bij zijn ouders op bezoek was. Tijdens veel DDoS-aanvallen was de bewuste usb-modem online geweest.

‘Het blijft speculatie’

Zijn raadsman meende echter dat er geen hard bewijs was dat zijn cliënt al voor medio mei over de usb-stick, mobiele telefoon en usb-modem beschikte. Ook kon A. op geen enkele wijze aan de bitcoinrekeningen gelinkt worden.. ,,Het blijft speculatie’’, aldus de advocaat.



Hij pleitte bij een veroordeling voor een celstraf gelijk aan het voorarrest. De Veenendaler, die weinig sociale contacten heeft, wil na zijn vrijlating hulp zoeken voor zijn angstklachten en sombere gevoelens waarmee hij al jaren kampt.



De rechtbank doet 17 februari uitspraak. De officier van justitie achtte A. ook schuldig aan identiteitsdiefstal en verboden wapenbezit. Op de mobiele telefoon was een foto van het rijbewijs en persoonsgegevens aangetroffen van een man op wiens naam een rekening was geopend om bitcoins te kunnen omwisselen.



Bovendien was in de meterkast van de verdachte een doorgeladen vuurwapen en 44 losse patronen aangetroffen. De Veenendaler zegt het wapen en de munitie op straat te hebben gevonden.

