Tantramasseur veroordeeld voor ontucht met cliënten

De ontucht gebeurde bij zes cliënten die bij de man kwamen om seksuele trauma's te laten genezen. Dat gebeurde in het chalet van de man op een camping in Rhenen.

Afstand

Volgens de rechter had de man uit Rhenen meer afstand moeten bewaren tot de vaak kwetsbare vrouwen die hem bezochten. Hij heeft volgens de rechter in plaats daarvan ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de vrouwen in hem hadden. Om er zeker van te zijn dat de man niet nog eens in de fout gaat krijgt de man bovenop de voorwaardelijke straf een beroepsverbod voor de komende vier jaar.

Meldpunt



Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Het is de eerste keer dat een tantratherapeut wordt veroordeeld sinds twee vrouwen in 2017 een meldpunt tantra misbruik in het leven riepen. Het meldpunt kreeg in totaal 97 klachten over verschillende mannen die als therapeut actief zijn. Niet zelden behandelden deze mannen vrouwen die eerder al seksueel misbruikt zijn.