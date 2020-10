Theater Lampegiet in Veenendaal blijft in spanning maar Guido Weijers mag vanavond optreden

VEENENDAAL - Of theater Lampegiet in Veenendaal meer dan dertig bezoekers mag - blijven - ontvangen, is nog even de vraag. Maar Guido Weijers kan vanavond wel zijn voorstelling op de planken brengen in Veenendaal.