Tip! Bij deze zaken in Veenendaal shop je binnenkort met korting

Nog even geduld: einde stankover­last Veenendaal aanstaande, maar pas eind van dit jaar

Het goede nieuws: er komt een einde aan de stankoverlast waar veel inwoners van Veenendaal last van hebben. ,,Het slechte nieuws is dat het nog wel even gaat duren.” Dat zegt Barbara van Ravenswaaij na het bezoek aan de veroorzaker van de ‘penetrante chocoladelucht’.