Toch een motormeeting zondag in Veenendaal: organisatie heeft groen licht

Veenenda­lers die willen bouwen of slopen krijgen een ‘stikstof­brief’

13 september VEENENDAAL - Bouwen of slopen in Veenendaal? Inwoners die daarvoor een omgevingsvergunning hebben aangevraagd, krijgen een brief van de gemeente. Daarin staat wat voor onderzoeken er nodig zijn in verband met de stikstofproblematiek.