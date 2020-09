Toch modestatement van Kamerlid op Prinsjesdag: ‘Hoop dat we groener en socialer uit crisis komen’

,,De rok? Die heb ik gewoon uit mijn eigen kledingkast gehaald.’’ Het is een compleet andere Prinsjesdag voor Kamerlid Carla Dik-Faber. In voorgaande jaren kon het niet gek genoeg. Een jurk van gerecyclede spijkerbroeken. Een outfit van zeewier, een jurk van visnetten. Elk jaar koos Dik-Faber een bijzondere, uitgedachte, outfit voor Prinsjesdag.



,,Meestal begin ik in mei of juni met het benaderen van ontwerpers.’’ Samen met de gekozen ontwerper of ontwerpster gaat ze dan een heel traject in. Altijd met het oog op duurzaamheid. Of het nu de spijkerbroeken zijn of het materiaal van oude colaflessen. Dik-Faber wil laten zien hoe duurzaam kleding kan zijn.