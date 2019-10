Topmodellen in wording maken Veenendaal even hoofdstad van de fashion

Fotoshoots en meet and greet

Terwijl de televisiecamera's van het programma opnames maken, verdringen de fans zich even later om de topmodellen voor een fotoshoot. Geduldig wachten de modellen als één voor één de mobiele telefoons flitsen. Een half uur later is het tijd voor een meet en greet met enkele fans, in de winkel van Inglot.



Voor de modellen was de dag in Veenendaal vooral bedoeld om meer te leren over omgang met fans en met de media. ,,Ze zijn erg lief‘’, zegt een van de jonge fans. Een ander beaamt het. ,,Ze vallen in het echt zeker niet tegen.’’ Vooral het Mannelijke model Benjamin bleek in Veenendaal heel populair.



Wanneer de opnames uit Veenendaal op televisie te zien zijn, is niet bekend.