Traumaheli kan niet uitrukken vanwege mist, meisje toch gered

De politie was als eerste ter plaatse, gelijk gevolgd door de brandweer en een ambulance. Achter de schermen is direct spoedtransport geregeld. Dat wordt bij voorkeur begeleid door een motoragent. Die agent moest vanaf het politiebureau in Amersfoort komen, maar was heel snel ter plaatse. ‘Als het om kinderen gaat, wil je als hulpverlener nog sneller ter plaatse zijn en gaat het gas erop’, schrijft Heijting.

Het meisje is toen ze weer een eigen hartritme had met spoed naar het UMC in Utrecht gebracht. Omdat de traumaheli niet kon vliegen, is het mobiel medisch traumateam bij Maarsbergen in de ambulance gestapt. ‘Het is mooi en dankbaar werk als je samen met burgerhulpverleners, partners van de brandweer, partners van de ambulances en je eigen collega’s wat kunt betekenen voor mensen die in nood zijn en hulp nodig hebben.’