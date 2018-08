Tunnels bij spoor Veenendaal: vanaf maandag rijden treinen weer

Man vrijgespro­ken van beroving waarbij 9.100 euro werd buitge­maakt

22 augustus VEENENDAAL - Een 40-jarige man uit Veenendaal is woensdag vrijgesproken van een beroving in hartje Veenendaal waarbij ruim 9.000 euro werd buitgemaakt. Tegen de man was twee jaar cel geëist. Maar volgens de rechtbank is met het huidige bewijs niet aan te tonen dat de verdachte daadwerkelijk de dader is.