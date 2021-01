Twee jonge vrouwen brengen bloemen naar politie Veenendaal als hart onder de riem

Kringloop­win­kels krijgen flinke draai om de oren door corona: ‘Mensen ruimen wel op, maar vervanging is niet aan de orde’

9 januari EDE / VEENENDAAL - De kringloopwinkels zijn dicht, maar het aanbod aan tweedehands spullen is sinds de corona-uitbraak in maart fors toegenomen. We ruimen immers massaal het huis op. De opslag bij Restore Kringloop, met winkels in Ede en Veenendaal, puilt dan ook uit.