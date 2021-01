Tweetal vlucht voor de politie en ramt meerdere auto's in Veenendaal

250 kilo tweede­hands­kle­ding verpest door overvolle containers: ‘Jammer dat waardevol­le goederen dan op straat liggen’

9 januari In Ede, Veenendaal, Wageningen, Renswoude en Renkum is rond de jaarwisseling zo’n 250 kilo afgedankt textiel tegen afgesloten containers gestapeld. Jammer, vindt eigenaar Restore Kringloop van de containers dat. Want kleding die buiten heeft gestaan en nat is geworden, kan niet meer worden verkocht.