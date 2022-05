Uit zijn jasje gegroeide Veenendaalse ICT-reus mag toch naar Ede toe

Dat laat de gemeente Ede weten. B en W gaan onderzoeken of de nieuwbouw is in te passen in het zuidwestelijke deel van het gebied, langs de A12.

Ruzie tot aan de Raad van State toe

Het bedrijf keek daarom naar de bedrijventerreinen in ontwikkeling in het Gelderse Ede . Op het terrein van het Edese Food & Businesspark had Info Support in 2017 ook een stuk grond gekocht. Ede wilde daar echter niet aan meewerken. Kantoren horen niet thuis volgens het daar geldende bestemmingsplan en Ede was niet van plan om daar wat aan te doen. Dat leidde in 2018 tot gespannen verhoudingen en zelfs een gang naar de Raad van State door Info Support .

Het college van B en W heeft nu een andere afweging gemaakt, laat wethouder Jan Pieter van der Schans weten: ,,Info Support groeit uit haar jas in Veenendaal. We hebben in de regio gezocht of er elders een mogelijkheid is om het bedrijf te vestigen. Een alternatief is niet voorhanden. We willen dit lokaal gewortelde bedrijf, dat een grote groei kent in de foodsector, graag behouden voor de regio. Daarom gaan we nu onderzoeken hoe we Info Support zo goed mogelijk kunnen inpassen in het gebied.’’