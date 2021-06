Vader zou ex-vrouw en kinderen jarenlang hebben mishandeld maar ontkent alles: ‘Mijn ex demoniseert mij’

Hij zou het slachtoffer zijn van zijn wraakzuchtige ex en slecht politiewerk.

De strafzaak tegen de verdachte kwam aan het rollen toen zijn 15-jarige dochter eind 2019 aangifte deed van ontucht. Als jong meisje zou hij regelmatig hardhandig haar onderlichaam hebben gewassen en haar op latere leeftijd hebben bekeken bij het omkleden. Ook zou hij haar borsten en billen hebben aangeraakt.

Vernielingen en huiselijk geweld

Zijn dochter en ex-echtgenote beschuldigen hem bovendien van huiselijk geweld. De man zou zijn gezin jarenlang in hun toenmalige woonplaatsen Renswoude en Achterveld hebben mishandeld en verbaal vernederd. Ook zou hij in zijn driftbuien voor hun ogen spullen in huis hebben vernield. Aan het geweld kwam volgens moeder en dochter een einde toen de man in het voorjaar van 2018 uit de echtelijke woning vertrok.

De verdachte werd nog op de dag van de aangifte door een achtkoppig arrestatieteam thuis aangehouden, voor de ogen van zijn twee oudste zonen die bij hem woonden. Een traumatische ervaring die hem en zijn kinderen bespaard had kunnen blijven als de rechercheurs hun werk beter hadden gedaan, aldus de Veenendaler. ,,U mag mij overal van verdenken, maar doe dan ordentelijk onderzoek”, uitte hij in de Utrechtse rechtszaal zijn ongenoegen over politie en openbaar ministerie.

‘Stond bekend als een zorgzame vader’

Volgens de Veenendaler en zijn advocaat Rix Ronday had navraag bij twee hulpverleningsinstanties die bij het gezin waren betrokken duidelijk gemaakt dat de aangiftes niet konden kloppen. De man stond daar als een zorgzame vader bekend. De aangiftes zouden door zijn ex zijn ‘geconstrueerd’ omdat ze niet zou kunnen verkroppen dat inmiddels alle vier de zonen bij hun vader verblijven.



Om ze weer thuis te krijgen, zou de vrouw haar dochter voor haar karretje hebben gespannen. ,,Ze heeft alles geprobeerd om mij kapot te maken, om me neer te zetten als een vreselijke man”, verweet de verdachte zijn ex dat ze hem ‘demoniseerde’.

Ronday benadrukte dat de zonen zelf positief over hun vader spreken en dat ze ontkennen dat ze door hem waren geslagen of geschopt. Ze zouden juist hun moeder van geweld beschuldigen. Volgens de raadsman waren de twee oudste zonen in 2019 daarom twee keer ,,op blote voeten” naar hun vader gevlucht. ,,Mijn cliënt is ten onrechte gestigmatiseerd en gecriminaliseerd”, aldus Ronday.

‘Geen wraak, maar erkenning’

Volgens de advocaat moest de Veenendaler van alle verdenkingen worden vrijgesproken, maar de officier van justitie zei echter de verklaringen van moeder en dochter te geloven. Hij noemde de aangifte van de dochter over de ontucht ‘concreet, gedetailleerd en authentiek’. Volgens de aanklager was het moeder en dochter niet om wraak te doen, maar om erkenning van wat hen was aangedaan. De dochter ontkende bij de politie dat ze haar vader een hak wilde zetten. ,,Ik vertel dit voor mezelf. Hiermee sluit ik het voor mezelf af”, vertelde ze.

De Utrechtse rechtbank doet dinsdag 6 juli uitspraak. De Veenendaler erkende tijdens de zitting dat hij zijn kinderen in het verleden soms een ‘corrigerende tik’ had gegeven, maar daar zou hij na 2014 mee zijn gestopt. Ook had hij een keer uit woede een stoel vernield, maar volgens de man was dat niet in bijzijn van de kinderen gebeurd. De man zat na zijn aanhouding 35 dagen in voorarrest.