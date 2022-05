Van bijna afgeschreven naar springlevend: ‘twaalfde man’ schreeuwt DOVO weer omhoog

Veenenda­ler krijgt voorwaarde­lij­ke werkstraf voor huiselijk geweld

Een 39-jarige Veenendaler is donderdag veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke werkstraf van 30 uur voor het mishandelen van zijn ex-partner tijdens een ruzie. Tegen de man was een onvoorwaardelijk werkstraf van 60 uur geëist, maar de rechter woog mee dat de verdachte zelf ook niet ongeschonden uit de strijd was gekomen.

29 april