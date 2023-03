Van der Plas schrok tijdens debat Veenendaal van ‘man die opeens naar voren stapte’

De slag om het platteland, een halfjaar achter de schermen bij de BBB: ‘Ik doe als Pippi Langkous’

De BoerBurgerBeweging is booming. Vanuit Deventer doet de partij op 15 maart een gooi naar de macht in de provincies en in de Eerste Kamer. Aspirant-politici, de meesten zonder echte ervaring, bereiden zich al maanden voor op hun entree in de politieke arena. Met vallen en opstaan. De Stentor keek een halfjaar mee achter de schermen bij de BBB Overijssel en doet exclusief verslag. ,,We zijn de weg af en toe kwijt. Dat is niet erg.”