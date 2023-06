Vanochtend helder weer in Veenendaal

Islamiti­sche school Veenendaal in verweer tegen toewijzing: ‘We willen in één gebouw, niet in drie’

De komst van een islamitische school in Veenendaal is nog steeds niet rond. Onderwijsstichting Al Amana mag na de zomer een school openen, maar ze willen in één gebouw. Ze hebben bezwaar gemaakt tegen het voorstel van wethouder Lochtenberg om de school over drie locaties te verdelen.