Vechtersbazen krijgen werkstraffen voor vechtpartij met waterpijp in Veenendaal

Verkeerd zand in Veenendaal gevolg ‘menselijke fout’, zegt Vink

25 april VEENENDAAL - Bij de levering van zand dat in 2015 in Veenendaal is gebruikt voor kerkelijk gebouw De Poster in het Schrijverspark is volgens het Barneveldse bedrijf Vink een ‘menselijke fout’ gemaakt. De grond is volgens de organisatie niet vervuild.