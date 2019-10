Veenendaal breekt met traditie: nu ook roetveegpieten

Op zaterdag 16 november arriveert Sinterklaas met zijn gevolg in het centrum van Veenendaal met ongeveer tien roetveegpieten en veertig traditionele pieten. ,,We zien de ontwikkeling in het land en wij vinden dat we daar in mee moeten’’, zegt centrum-regisseur Annelies van Rooijen van Winkelstad Veenendaal. ,,Je merkt dat er mensen voor zijn, maar ook tegen. Het is in de hele samenleving een issue. We proberen daarin een balans te zoeken. Dat is soms best wel lastig. Daarom gaan nu een paar veegpieten mee. We weten nog niet precies hoeveel. Daar praten nog over. Het zal wel rond de tien liggen.”