Veenendaal dubt nog over de ja-ja-sticker voor reclamefolders en wacht proef in Ede af

Veenendaal dubt nog of ze wat wil doen aan de manier waarop stapels reclamefolders in de brievenbus belanden. De gemeente overweegt een ja-ja-sticker in te voeren. Daar is de reclamebranche niet blij mee.

De gemeente wil eerst afwachten hoe twee proeven in Ede en Utrecht uitpakken. Dat zijn proeven voor de verbetering van het huidige gebruik van nee-nee-stickers voor reclame en nee-ja-stickers voor mensen die wel het huis-aan-huisblad willen hebben. Uiterlijk maart 2023 valt dan de beslissing.

Veenendaal heeft momenteel het zogenaamde opt-out systeem: iedereen kan ongeadresseerd drukwerk en reclame in de bus krijgen. Als je dat niet wilt, moet je er zelf voor zorgen dat er een nee-nee sticker op de brievenbus zit.

Sticker plakken als je reclame wilt

Het idee is nu om dat te vervangen door ja-ja-sticker, ook wel een opt-in systeem genoemd. Inwoners moeten dan juist een sticker op de brievenbus plakken als ze wél reclame en de huis-aan-huisbladen willen krijgen. Of een ja-nee-sticker voor alleen die huis-aan-huisbladen. Geen sticker betekent dus géén ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus. En dat scheelt veel in het oud papier.

Maar veel van de betrokken partijen zien dat idee helemaal niet zitten, meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Verspreidingsorganisatie Spotta/MailDB is geen voorstander. Spotta vreest dan een reorganisatie waarbij bezorgers (89 in Veenendaal) en medewerkers hun baan zullen verliezen.

Ook BDU Media (uitgever van huis-aan-huisblad De Rijnpost) wil het oude systeem handhaven. Want de bezorgers van De Rijnpost combineren dat met reclamefolders. De BDU vreest hogere bezorgkosten wanneer reclame niet zomaar in de bus mag. Het gevolg is dat het voortbestaan van huis-aan-huisbladen onder druk komt te staan.

De Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) heeft geen voorkeur uitgesproken maar ze verwacht wel dat mensen geen stickers gaan plakken. Winkelstad Veenendaal denkt dat het niet verstandig is om op korte termijn over te gaan tot de invoering van de ja-ja-sticker. De stichting voor winkeliers, ondernemers en pandeigenaren wil liever dat het huidige systeem verbeterd wordt.

Proef afwachten

B en W willen eerst afwachten wat de uitkomsten zijn van de proef die in Ede en Utrecht loopt. Als Veenendaal voor de ja-ja-sticker stemt, kost dat geld en daar moet de gemeenteraad toestemming voor geven. Nieuwe stickers kosten 30 tot 50 cent per stuk en er moet dan ook een handhaver worden aangesteld die gaat controleren of alles goed gaat. In het huidige systeem is de verspreider van de reclame verantwoordelijk voor onjuiste bezorging. Als het nieuwe systeem wordt ingevoerd, gebeurt dat met ingang van 1 januari 2024.

In Ede was de invoering van de ja-ja-sticker in 2019 onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Daar besloot de politiek toen om het oude systeem te handhaven. In Veenendaal werd in 2017 al gesproken over invoering van de ja-ja-sticker maar ook daar waren er toen geen voorstanders van.

