Veenendaal gaat nieuwjaarsreceptie ‘anders doen’ en hoopt op volle zaal. Maar, aanmelden is wel verplicht

Nieuwjaarsrecepties: het zijn de verplichte nummertjes van gemeenten in januari, waarin alle inwoners langs mogen komen, maar waar doorgaans alleen de usual suspects naartoe gaan. Politici en mensen van instellingen en stichtingen die iets met de gemeente hebben. Of iets van de gemeente willen hebben.

Opmerkelijk is wel dat Veenendalers niet zomaar langs mogen komen in het gemeentehuis. Ze moeten online een (gratis) kaartje bestellen dat ze dan toegemaild krijgen. Volgens de woordvoerder van de gemeente is dat niet om aan de deur te selecteren. ,,Iedereen mag langskomen, maar we willen een beetje zicht hebben op hoeveel mensen er komen. Dat heeft te maken met crowdmanagement: we willen niet het risico lopen dat er te veel mensen in het gebouw zijn. Dat mag niet van de brandweer.”