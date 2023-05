Veenendaal gaat verder met plannen voor nieuw theater: ‘Maar het is er nog niet’

‘Mystery room’ voor kinderen in Renswoude: ontrafel het geheim van de boswachter

Het heeft veel weg van een escaperoom, maar het is net wat anders. In de voormalige boswachterswoning bij het Leughtenpad in Renswoude zal op 31 mei de eerste Mystery Room in Nederland openen, genaamd ‘Het geheim van de boswachter’. Maar wat is het geheim? En hoe moet dit ontrafeld worden? Even vragen aan: Ria van de Bor (67), lid van IVN Natuureducatie.