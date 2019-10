Veenendaal heeft genoeg van inwoner die honderden brieven stuurt: ‘Houd op!’

Sinds enkele jaren ontvangt Veenendaal bijna wekelijks brieven van Hania, waarin hij zich uitlaat over allerlei zaken op het gebied van openbaar bestuur. Het beantwoorden van de brieven kost de gemeente veel tijd en dus handenvol geld. ,,Het gaat wel om gemeenschapsgeld’’, zegt de woordvoerder van de gemeente Veenendaal.

Het gemeentebestuur heeft nu besloten de brieven van Hania niet meer te beantwoorden. ,,En dat is uitzonderlijk’’, zegt de woordvoerder. ,,Een gemeente heeft een dienstverlenende functie. We hebben in sommige gevallen wettelijk maar in andere de sociale plicht om brieven te beantwoorden.’’

Brief is reactie

Wie een brief stuurt naar Veenendaal, krijgt een reactie. ,,Al is het maar dat we de brief ter kennisgeving aannemen. Dat is bijvoorbeeld zo als een actiegroep ons wil laten weten waarmee ze bezig zijn, maar geen actie van ons vraagt.’’

Hania stuurt wel heel veel brieven. Daarin schuwt hij niet om zich grievend of neerbuigend uit te laten over bij de gemeente werkzame personen. Hij maakt ze uit voor een oud-dictator of tiran en vergelijkt de gemeente met foute landen of organisaties.

De rechtbank heeft hem in 2018 veroordeeld voor belediging. Hij mocht toen geen uitlatingen meer doen over toenmalig burgemeester Wouter Kolff en wethouder Arianne Hollander. Maar nog steeds zoekt Hania volgens Veenendaal de grenzen van fatsoen. ‘Wij willen u een halt toeroepen’, schrijft burgemeester Kats daarom aan Hania.

Eerder deze maand meldde D66-fractievoorzitter Roy Dielemans in Veenendaal te stoppen als raadslid. Hij doet vanwege zijn gezondheid, maar ook vanwege de vele verbale en schriftelijke beledigingen die hij zegt te krijgen van een inwoner van Veenendaal.

Veenendaal niet de enige gemeente

Veenendaal is niet de enige gemeente die hinder ondervindt van een veelschrijver. ,,Er zijn meer mensen die gemeenten bestoken met brieven’’, zegt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). ,,Er zijn mensen die steeds voor hetzelfde onderwerp aandacht vragen, maar ook die brieven over verschillende onderwerpen schrijven. Het zijn wel individuele acties.’’

Nieuwe brief