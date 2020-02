UTRECHT - Veenendaal is de beste Fietsstad van Nederland. De Fietsersbond reikte vrijdag die prijs uit in de Utrechtse Jaarbeurs. Veenendaal pakte ook de prijs voor de beste middelgrote fietsstad. Winterswijk won dezelfde prijs, maar dan in de categorie ‘kleine gemeente’.

Het is de tweede keer dat Veenendaal de onderscheiding binnen sleepte. In 2000 was Veenendaal de eerste winnaar van de tweejaarlijkse verkiezing. Twee jaar geleden werden de Veenendalers nog tweede achter Houten. Deze keer werd het goud. ,,Veenendaal is een fietsstad bij uitstek”, aldus een blije wethouder Engbert Stroobosscher.

Veenendaal was favoriet om de overall winnaar te worden. ,,Maar toch is het een mooie verrassing. Wat me helemaal verbaasde, is dat we zowel beste fietsstad van de middelgrote gemeenten zijn geworden én ook nog de beste fietsstad van Nederland.”

Stroobosscher ziet de eerste plaats als de kroon op het werk van de afgelopen jaren: ,,Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan onze fietsstad-campagne en met resultaat. Met de fiets kun je overal snel, veilig, gezond en duurzaam komen.”

Volledig scherm Wethouder Engbert Stroobosscher (helemaal rechts) deelt in 2019 chocomel en koekjes uit tijdens de opening van een nieuwe fietsenstalling bij het station Veenendaal Centrum. © Herman Stöver

Niet op de lauweren rusten

Veenendaal gaat niet op zijn lauweren rusten, aldus Stroobosscher. “We blijven ook mét deze gewonnen prijs onze inwoners stimuleren om zoveel mogelijk op de fiets te doen.” Een van de nieuwe projecten is bedoeld om ouders te bewegen hun kinderen op de fiets naar school te brengen in plaats van met de auto.

,,Op die manier willen we ook de jonge generatie het belang van fietsen bijbrengen”, aldus Stroobosscher. ,,De komende tijd besteden we dan ook veel aandacht aan fietsparkeren en voegen we nog meer faciliteiten zoals fietsnietjes en grotere stallingen bij onze treinstations toe. Deze prijs is echt de kroon op ons werk van de afgelopen tijd.”

Speciaal bord tegen appen op de fiets

Hij noemt nog andere voorbeelden, zoals projecten voor buitenlandse vrouwen om te leren fietsen. ,,En we hebben destijds een prijsvraag uitgeschreven op scholen om een bord te bedenken tegen appen op de fiets. Dat bord hadden we al geplaatst voordat het verbod er was. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft ons daar nog voor bedankt.”

Volledig scherm Janneke Hertog met het door haar bedachte verkeersbord "verbod smartphone gebruik op fiets" © Herman Stöver

Volgens Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, verdient Veenendaal deze titel als geen ander. ,,Het is lekker en ontspannen fietsen in Veenendaal, en dat waarderen fietsers. De fietspaden zijn er breed, fietsers voelen zich veilig en fietsparkeerplekken zijn goed geregeld. Ook objectief gezien scoort Veenendaal goed. Een ideale Fietsstad dus.”



De ranglijst is samengesteld op basis van het grootste fietsonderzoek van Nederland: ruim 45.000 fietsers gaven hun mening over de kwaliteit van het fietsen in hun omgeving.



Bekijk hieronder hoe fijn je fietst in jouw gemeente: