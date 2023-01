Veenendaal klaar met vuurwerkellende Zuiderkruis: meer controle nodig bij komende jaarwisseling

Psychia­ters zeer bezorgd om ‘kwetsbare’ patiënten na sluiting kliniek Lunteren: op wachtlijst of geen passende zorg

Psychiaters maken zich grote zorgen over ex-cliënten van de in oktober gesloten ggz-kliniek in Lunteren. Een aantal staat nog steeds op een wachtlijst bij een andere behandelaar of krijgt zorg die onvoldoende is. De psychiaters vragen de inspectie voor de gezondheidszorg hiernaar onderzoek te doen.

14 januari