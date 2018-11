Veenendaal krijgt een moderne en benaderbare burgemeester van de SGP

,,Een prima vent’’, vindt Peter Schilthuizen. Hij schrijft over de gemeente Zuidplas voor het AD en komt Gert-Jan Kats regelmatig tegen.

,,De bevolking had bij zijn komst best twijfels. Ook hier was hij de eerste SGP-burgemeester. Maar nu is iedereen blij met hem. Hij is een man die boven de partijen staat en met iedereen contact zoekt. En niet in zijn eigen kring blijft.’’

Schilthuizen noemt Kats een moderne burgemeester die veelvuldig op sociale media is te vinden. ,,In het begin zat hij zo vaak op Twitter dat hij de Twitterkoning werd genoemd.

,,Maar hij treedt ook op. Op een gegeven moment had hij een akkefietje met de raad. De gemeenteraadsleden waren tijdens de raadsvergadering zoveel met elkaar aan het twitteren dat hij daar een eind aan maakte. Het debat wordt niet via Twitter gevoerd, zei hij. Daarna is hij zelf ook minder gaan twitteren.’’

Jong en ambitieus

Het zat er volgens Schilthuizen wel in dat Kats zou vertrekken. ,,Hij is nog jong en een man van ambitie. Hij kwam in 2010 over uit het kleine Liesveld dat net was gefuseerd. In Zuidplas, ook een fusiegemeente, heeft hij het fusieproces ook prima geleid. Jammer dat hij vertrekt. Maar ik denk dat Veenendaal wel bij hem past. Het is toch een beetje bible belt.’’



Mieke Houdijk, inwoonster van Moordrecht dat deel uit maakt van Zuidplas, zegt de burgemeester niet persoonlijk te kennen. ,,Maar hij komt mij wel over als een aardige en zeer benaderbare man’’, meent Houdijk. ,,Je ziet hem vaak met mensen die zoveel jaar zijn getrouwd, maar hij is ook goed met kinderen.’’

Beste bestuurder 2018

Willem-Jan Verdoes (21) is het jongste raadslid van Zuidplas en nomineerde zijn partijgenoot Kats maandag nog voor de eretitel 'Beste Bestuurder 2018'. ,,De reden dat ik Gert-Jan heb aangedragen als beste bestuurder is het feit dat hij als burgemeester betrokken is, een verbinder is en integer en daadkrachtig zijn werkzaamheden uitvoert’’, zegt Verdoes. ,,Ook is hij een betrokken dienaar is van de samenleving. Kortom, in mijn ogen een geweldige burgemeester.’’