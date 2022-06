Veenendaal krijgt grote, nieuwe en gratis fietsenstalling aan Brouwersgracht

GVVV moet na overtuigen­de zege op HSC’21 met Kozakken Boys vechten om plek in tweede divisie

GVVV is nog één ronde verwijderd van lijfsbehoud in de tweede divisie. De Veenendaalse club staat na de 3-1 zege van zaterdagavond op HSC’21, drie dagen na het heenduel in Haaksbergen (1-3 overwinning), in de finale van de nacompetitie. Daarin is tweededivisionist Kozakken Boys de tegenstander.

18 juni