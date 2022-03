Veenendaal krijgt op de valreep van de verkiezingen alsnog een regenboogzebrapad

Veenendaal krijgt toch een regenboogzebradpad. In juni 2021 zei een nipte meerderheid van de gemeenteraad nog nee. Maar nu is het plan tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen alsnog aangenomen. De reden: het CDA is er anders over gaan denken.

In het aangenomen voorstel van GroenLinks moet er nu snel een regenboogzebrapad komen op een prominente plek in het centrum van Veenendaal. Wat wethouder Engbert Stroobosscher betreft zou dat goed kunnen in de Tuinstraat. ,,Maar het moet wel verkeerskundig een duidelijk zebrapad zijn, om te voorkomen dat automobilisten gewoon doorrijden."

Wel vlag maar nog geen zebrapad

De regenboogvlag wappert al sinds 2017 bij het Veenendaalse gemeentehuis op Coming Out Day om begrip te vragen voor de positie van de LHBTI+ gemeenschap in de stad. Maar een regenboogzebrapad, zoals steden als Utrecht dat al hebben, leek een brug te ver in Veenendaal.

De gemeenteraad boog zich juni vorig jaar over zo'n zebrapad, maar toen was een nipte meerderheid tegen. Het kostte toen Hassan Saidi zijn positie als raadslid bij D66: hij had tegengestemd omdat hij een regenboogzebrapad een vorm van symboolpolitiek vond.

Nieuwe poging

GroenLinks deed begin deze week een nieuwe poging op verzoek van de Jongerenraad. Die wil dat met een regenboogzebrapad een permanent statement gemaakt wordt. Zo kan Veenendaal laten zien dat zij seksuele diversiteit en de lhbti+ gemeenschap omarmt en verwelkomt.

Dat het voorstel het deze keer wel haalde, had niet te maken met de afwezigheid van 8 van de 33 raadsleden. Het CDA stemde deze keer voor het gekleurde zebrapad, waar dat vorig jaar nog een ‘nee’ was. Eric Enzlin van het CDA verwijst daarbij naar het ‘regenboog stembus akkoord’ van afgelopen zaterdag, dat door zeven partijen werd ondertekend, waaronder het CDA.

Regenboogakkoord

In dat akkoord zeggen de ondertekenaars verdere stappen te zullen zetten op het gebied van LHBTI-emancipatie en sociale acceptatie. Enzlin: ,,Wij staan achter het regenboogakkoord. Na de stemming in juni 2021 (toen CDA nog tegenstemde, red.) hebben we met de jongerenraad gesproken en met die achtergrondinformatie zou ik anders hebben gestemd.” Daarom stemde het CDA nu voor. ,,En dat heeft niets met de verkiezingen van doen", aldus het raadslid.

Quote Ik denk ook niet dat we alle problemen met een zebrapad op gaan lossen. Tijs van der Weele

De kritiek van de tegenstemmers gaat vooral over ‘symboolpolitiek’ en de vraag ‘of dit nu echt verbindend voor alle Veenendalers is’ in de woorden van Tineke Bette van de ChristenUnie. ,,Ik denk ook niet dat we alle problemen met een zebrapad op gaan lossen", aldus Tijs van der Weele van GroenLinks, die met het plan kwam. ,,Ook op andere vlakken moeten we meer doen. We denken dat dit een mooie eerste stap is, hopelijk komt er op termijn meer acceptatie.”

Wat Stroobosscher betreft kan het snel aangelegd worden, al moet de ‘feestelijke opening’ die de raad wil nog wel geregeld worden. ,,En ik wil wel dat het een officieel zebrapad wordt om ongelukken te voorkomen.”