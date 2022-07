Veenendaal krijgt twee teststraten om ander asfalt uit te proberen

De gemeente heeft een bedrag van een kleine 1,4 miljoen euro uitgetrokken om delen van de twee wegen op te knappen en opnieuw te asfalteren. Het gaat om de Rondweg-West, tussen de gemeentegrens met Rhenen en de Dijkstraat, en de Grote Beer tussen de Prins Clauslaan en het kruispunt met de Veldweg. Beide wegen zijn belangrijke doorgaande wegen in de stad.

Asfalt gemaakt uit oud asfalt

Een deel van het nieuwe asfalt is circulair. Dat is nieuw asfalt dat is gemaakt uit oud asfalt. Veenendaal is één van de gemeenten die meedoen aan een pilotproject van BouwCirculair, een netwerk van diverse bedrijven en instellingen. Bij dat project kunnen ontwikkelaars van nieuws asfaltmengsels hun producten uitproberen.

Wethouder Dylan Lochtenberg: ,,Veenendaal heeft een flinke duurzaamheidsambitie en in dat kader hebben we deze twee wegen aangemeld bij BouwCirculair. Op de helft van de Rondweg-West en de Grote Beer wordt dan straks een speciaal asfaltmengsel gebruikt en op de andere helft asfalt dat zich al heeft bewezen.”

Voor ontwikkelaars van nieuwe mengsels is het ingewikkeld om die goedgekeurd te krijgen. Dit kan alleen als ze op diverse plekken zijn aangebracht en uitgebreid getest in het dagelijks gebruik. Vanuit BouwCirculair wordt daarom regelmatig aan gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat gevraagd of ze open staan om nieuwe mengsels in proefvakken te testen.

Testen over een periode van zeven jaar

Veenendaal doet mee om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van betere en vooral circulaire asfaltmengsels, laat de gemeente weten. Het idee van de pilotprojecten van BouwCirculair is dat een nieuw type asfalt in minimaal zeven gemeenten onder relatief dezelfde omstandigheden wordt toegepast en getest over een periode van zeven jaar.

BouwCirculair controleert de kwaliteit van het asfalt gedurende die periode. Als het net zo goed blijkt te zijn als ‘normaal’ asfalt, kan het worden opgenomen in de lijst met toegestane types asfalt die in Nederland mogen worden aangebracht.

Lochtenberg laat weten dat de aanbesteding momenteel loopt. ,,De verwachting is dat we in het eerste kwartaal van volgend jaar gaan beginnen.” In de zomer moet het werk dan klaar zijn.

Bij de aanpak van de wegen komen er ook extra maatregelen om de fietsveiligheid te verbeteren. Lochtenberg: ,,Zo komt er op de Rondweg-West een extra veilige fietsoversteek ter hoogte van de Bergweg en de Zandheuvelweg. Daar had de scouting nadrukkelijk om gevraagd.”