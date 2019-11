Veenendaal: leger moet taken van weg gesaneerde politie overnemen

De gemeenten kampen met steeds minder blauw op straat. Gisteren werd bekend dat de politiebureaus van Veenendaal en Rhenen vanaf 1 december minder vaak open gaan vanwege de onderbezetting. De politie in de regio zit krap in het personeel door de inzet bij landelijke beveiligings- en bewakingstaken.



De drie burgemeesters van de Utrechtse gemeenten vragen nu in de motie om een ‘bijdrage in operationele capaciteit’ aan het ministerie van Defensie. Of dat ook betekent dat militairen taken van de politie over moeten nemen, is nog niet duidelijk.



Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal is mede-ondertekenaar van de motie die op is gezet door de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en De Bilt. Kats is momenteel niet in functie omdat hij nog herstellend is van een operatie. ,,Maar hij laat weten dat hij deze motie van harte ondersteunt", aldus een woordvoerder van de gemeente Veenendaal.



Naast inzet van Defensie vragen de drie burgemeesters ook om extra structureel budget vanuit Den Haag zodat de korpschef versneld de basisteams op de noodzakelijke operationele sterkte kan brengen.



De VNG heeft vrijdag een bestuurdersdag en buitengewone algemene ledenvergadering in Nieuwegein.