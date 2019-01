Veenendaal lijkt steeds meer de hoofdstad van christelijk Nederland

Celstraf geëist voor ontucht met 13-jarige jongen

15 januari VEENENDAAL – Tegen een 52-jarige man is maandag vijf maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk, geëist voor het plegen van ontucht met een 13-jarige jongen in Veenendaal. De verdachte had ruim twee jaar geleden via een datingapp voor homoseksuele mannen met de tienerjongen afgesproken in diens ouderlijke woning.