Veenendaal niet blij met koikarpers in Brouwersgracht

VEENENDAAL - Er huizen zo’n zestien koikarpers in de Brouwersgracht in het centrum van Veenendaal. De gemeente is hier niet van op de hoogte gesteld en gaat afspraken met omwonenden aanscherpen. Voor nu mogen de karpers blijven.

De koikarpers blijken er al een jaar rond te zwemmen en zijn uitgezet door Veenendaler Hans van Manen. Eerder kwam hij landelijk in het nieuws omdat hij de 200 goudvissen die hij had uitgezet in de stadsgracht, eruit moest vissen.



De koikarpers zijn verspreid over de eerste en derde bak van de gracht. Er zitten vier flinke tussen: de grootste is 64 centimeter. Op de vraag waarom Van Manen ze heeft uitgezet: ,,Ze zijn hartstikke leuk toch? Ik kon ze krijgen van een particulier. Deze soort mag er gewoon in.”

Niet toegestaan

De gemeente is formeel beheerder van de Brouwersgracht en blijkt niet op de hoogte van het feit dat er koikarpers in rondzwemmen. ,,Het zomaar uitzetten van vissen in gemeentelijke wateren is niet toegestaan”, zegt een woordvoerder. ,,We waarderen dit soort initiatieven, maar willen wel graag betrokken zijn.”



Na het ‘goudvissendebacle’ van twee jaar geleden is de gemeente om tafel gegaan met omwonenden. ,,Daarbij hebben we afspraken gemaakt over het soort vis dat in de gracht mag, de verzorging en de visstand. Aanwezigheid van vissen en planten kan invloed hebben op het beheer en onderhoud van de gracht.”

'Geen bedeiging’

De gemeente heeft de situatie met de koikarpers inmiddels overlegd met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en concludeert dat de vissen geen bedreiging vormen. ,,Voor nu laten we de karpers in de gracht, maar we gaan wel met omwonenden in gesprek om scherpere afspraken te maken. Daarnaast behouden we het recht om vissen uit de gracht te verwijderen wanneer we dat nodig achten.”

