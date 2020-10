Veenendaal niet meer in 2035 klimaatneutraal: 'anders onbetaalbaar voor de burger’

Het is de bedoeling dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. In Veenendaal waren de ambities nog groter, de gemeente wilde in 2035 al energieneutraal zijn. Dat betekent dat Veenendaal dan net zo veel energie gebruikt als het zelf op kan wekken.

Niet realistisch

Maar wethouder Verloop heeft geconstateerd dat dat niet gaat lukken. Dat heeft vooral te maken met de kosten voor het aardgasvrij maken van Veenendaal. Energieneutraal in 2035 is een mooi idee dat de gemeenteraad destijds heeft afgesproken, maar het is niet realistisch, zegt hij met een blik op de komende begroting. ,,We doen wat we kunnen maar we gaan die ambities niet halen.”

Het plan is nu om die deadline te verschuiven naar 2050. Want als Veenendaal vasthoudt aan 2035, dat gaat dat de gemeente veel geld kosten. En dus de burger ook. Veenendaal energieneutraal maken kost geld en door het over meer jaren uit te smeren, voorkomt Veenendaal dat de kosten te hoog worden.

Zonder steun bevolking lukt het niet

Verloop: ,,Als gemeente kunnen we alleen energieneutraal worden als we daarbij de hulp krijgen van de Veenendalers, de huishoudens en de bedrijven. Er moet draagvlak zijn om die ambities waar te maken. Als we vast blijven houden aan het jaar 2035, als we zo snel willen, dan kan het voor Veenendalers onbetaalbaar worden.”

Aardgasloze woningen, investeren in zonnepanelen, huizen isoleren, er komt heel wat af op de burger. En als die met hoge rekeningen komt te zitten, kan die afhaken. ,,En dat is precies wat we niet willen", aldus Verloop.

Het is dus geen kwestie van een lager tempo of lagere ambitie, aldus B en W. Eerder een gevolg van nieuwe inzichten over de impact op de gemeentelijke organisatie en de inwoners van Veenendaal. Als dat in 2035 klaar moet zijn, moet er op veel meer plekken in Veenendaal tegelijk gewerkt worden.

Voor Veenendaal betekent dat extra mensen aantrekken om dat werk voor te bereiden en te begeleiden. Dan kan de eigen bijdrage die Veenendaal betaalt, oplopen van zo'n zes ton per jaar naar bijna een miljoen euro per jaar.

Ambtenarentekort

Veenendaal kampt met een tekort aan ambtenaren om alle taken goed uit te kunnen voeren. Eigenlijk zou Veenendaal volgend jaar al 50 extra mensen in dienst willen nemen om het werk goed te doen, maar daar is momenteel geen geld voor. Het is de bedoeling dat er volgend jaar in ieder geval 25 ambtenaren bij komen.