Veenendaal onderzoekt of sissen, schelden en nafluiten strafbaar kan worden

Het is een idee van de Veenendaalse VVD die al eerder probeerde om het probleem aan te kaarten. In 2017 deed de huidige wethouder Dylan Lochtenberg - toen nog raadslid - een poging om het nafluiten en lastig vallen strafbaar te stellen. ,,Maar toen was de tijd er nog niet rijp voor”, vertelt VVD-raadslid Ruben Schoeman.

Het pas 19 jaar oude raadslid kwam donderdag met een voorstel om te onderzoeken hoe ernstig het is met het lastig vallen van vooral vrouwen op straat. ,,We hadden het idee dat een verbod het nog niet zou gaan halen. Daarom hebben we voorgesteld om eerst goed onderzoek te doen. Als blijkt dat het probleem inderdaad speelt in Veenendaal, kunnen we aan het eind van het jaar opnieuw proberen of een verbod lukt. We zijn erg blij dat de hele raad achter het onderzoek staat.”

Hoe ernstig is het in Veenendaal met de straatintimidatie? Schoeman: ,,Iedereen kent de verhalen en hoort wel eens wat. Maar het is moeilijk om aangifte te doen als er geen bewijs is.” Samen met het eveneens jonge VVD-raadslid Jesper Diepeveen horen ze in hun vriendenkring verhalen over het lastig vallen van vrouwen. ,,Maar ook van vreemden. Ik was onlangs in gesprek op het Christelijk Lyceum Veenendaal met een aantal scholieren en daar kwam het ook ter sprake. Scholieren die achtervolgd werden door een scooter.”

