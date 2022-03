Veenendaal pakt zwerfafval aan: ‘Willen dat mensen weer trots worden op hun schone buurt’

Veenendaal gaat iets nieuws verzinnen om zwerfafval tegen te gaan. Het gaat om een project met de naam Spic en Span. De wijk Schrijverspark is de eerste waar het project in de praktijk wordt gebracht. ,,We willen dat mensen weer trots worden op hun schone buurt.”

Dat de proef in Schrijverspark begint, is geen toeval. Het project om de buurt op een slimmere manier schoon te krijgen en te houden, speelt met name bij de flatwijken van Veenendaal. Vaak wijken waar mensen het wat minder nauw nemen met de regels van het afval.

Gebrek aan kennis

En dat is geen onwil, meent wethouder Engbert Stroobosscher, maar vaak een gebrek aan kennis. Kennis over hoe het precies zit in de wereld van pmd-afvalzakken, milieupassen, kliko’s, ondergrondse containers en alles wat bij afval komt kijken.

,,We willen het gedrag van de mensen beïnvloeden en samen met de bewoners een plan maken om zwerfvuil tegen te gaan”, zegt de wethouder. Hij noemt de flats bij het Zuiderkruis en Schrijverspark als voorbeeld van plekken ‘waar de vuilniszak nog wel eens van het balkon naar beneden gaat’ in plaats van deze netjes aan de straat te zetten.

Quote Ik sprak laatst iemand hier van buitenland­se afkomst die zei: ‘Jullie sturen altijd brieven, wij hebben daar niets mee in het land waar ik vandaan kom’ Engbert Stroobosscher, Wethouder Veenendaal

Stroobosscher: ,,Als mensen eenmaal weten hoe het werkt, zijn ze er vaak zeer ontvankelijk voor.” Maar het probleem is vaak dat bewoners de Nederlandse taal onvoldoende spreken of de brieven niet lezen of openmaken. ,,En daar willen we wat aan veranderen. Ik sprak laatst iemand hier van buitenlandse afkomst die zei: ‘Jullie sturen altijd brieven, wij hebben daar niets mee in het land waar ik vandaan kom’. Als je iets duidelijk wilt maken, moet je het vertellen. En dan bij voorkeur door iemand met dezelfde achtergrond die bovendien weet waar hij het over heeft.”

Eyeopener

Voor de wethouder een eyeopener en één van de dingen om te gaan gebruiken in de Spic en Span-proef in Schrijverspark, ook een plek waar veel nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. In deze wijk ruimen verschillende groepen inwoners al samen het zwerfvuil op. Zij gaan nu echter samenwerken met woningcorporatie Patrimonium, sociaal startpunt Veens Welzijn en de gemeente.

Om de buurtbewoners te ondersteunen, gaat Patrimonium de gemeenschappelijke ruimtes van de huurflats onder handen nemen. ,,De gemeente en wij zullen ieder voor hun eigen deel van de openbare ruimte aandacht hebben voor de zwerfvuilproblematiek.”

Boa's blijven beboeten

Veens Welzijn gaat, samen met de wijkmanager en Patrimonium, inwoners ondersteunen die willen meehelpen met het spic en span krijgen én houden van de wijk. Het betekent overigens niet dat de proef een vrijbrief is om vuilniszakken maar gewoon aan de kant te zetten wanneer dat niet hoort of niet mag. Boa’s blijven gewoon verkeerd neergezette afvalzakken of overtredingen beboeten.