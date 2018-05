Veenendaal: ‘Politie had noodkreet over verwarde man intern moeten uiten’

VEENENDAAL - De gemeente Veenendaal is niet blij dat twee wijkagenten via Facebook een noodkreet deden omdat zij zich geen raad wisten met een verwarde man die zij noodgedwongen urenlang onder hun hoede hadden.

Voor de man – die volgens de agenten bij geen instantie terecht kon - is inmiddels adequate hulp gevonden. De betrokken instanties willen uit privacyoverwegingen niet zeggen waar dat is en in welke vorm. ,,Er is één professional aangewezen die de regie houdt over de vervolgstappen,’’ zegt gemeentewoordvoerder Bartelds van Veenendaal. ,,De betreffende man heeft behandeling nodig en die wordt zo snel mogelijk ingezet.’’

Verbeteringen

Gemeente, politie en betrokken crisisdiensten gaan evalueren waar het mis is gegaan in dit specifieke geval. Bartelds: ,,De noodkreet van de agenten is vanuit hun perspectief te begrijpen. Hieruit spreek betrokkenheid bij hun werk en de zorg voor de inwoners van onze gemeente. Echter, wij zijn geen voorstander van de manier waarop zij hun zorgen hebben geuit. Deze noodkreet geeft een beeld alsof de zorg rond personen met verward gedrag op dit moment niet goed geregeld is. Daarvan is geen sprake, al zijn er wel verbeteringen nodig. Dat laat deze casus nog eens duidelijk zien.’’

Veenendaal had nog geen eerdere signalen gekregen dat er iets mis was met deze inwoner. ,,De gemeente werd verrast door het Facebookbericht en was niet eerder betrokken bij deze zaak. Vaak is iemand al langer bekend bij de politie en worden er in overleg met het interventieteam en het veiligheidshuis vervolgstappen genomen.’’

Gevaar

De agenten besloten de frustraties op Facebook van zich af te schrijven omdat zij bij hulpinstanties nul op het rekest kregen. Ze hadden de man die week al zeven keer moeten helpen. Ze schreven: ,,Hij is dusdanig in de war dat iedereen hier het eens is dat meneer niet meer zelfstandig kan wonen. Hij denkt dat zijn eigen urine koffie is en denkt dat hij aan het drinken is als hij een pleister in zijn mond stopt. Zijn woning is daarnaast zo vies dat wij het er binnen nog geen minuut kunnen volhouden. Hij is duidelijk een gevaar voor hemzelf en zijn omgeving. We hebben tot onze frustratie meerdere keren contact gezocht met de daarvoor bestemde instantie. Die weigert hem te beoordelen.”

Pro Persona is de organisatie die in Veenendaal als crisisdienst fungeert. Woordvoerder Bakker wil niet op achtergronden van de zaak ingaan. ,,Dat kunnen we helaas niet uit privacyoverwegingen. In het algemeen kunnen we zeggen dat op het moment dat een persoon met verward gedrag niet wordt opgenomen bij een GGZ-crisisdienst, er is beoordeeld dat er geen sprake is van een GGZ-indicatie, maar een ander probleem dat op dat moment moet worden opgelost.’’ Met andere woorden, zegt Bakker, ‘de persoon is door een andere oorzaak dan psychische problemen in een crisis.’’

Ernst