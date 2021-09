Veenendaal scheldt schulden toeslagenaffaire kwijt: ‘Rust en zekerheid voor gedupeerde ouders’

Voor het kwijtschelden van schulden bij overheidsinstanties is een wetsvoorstel in de maak: de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. Het voorstel wordt naar verwachting komende maand ingediend bij de Tweede Kamer en moet op 1 januari 2022 in werking treden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemeenten echter gevraagd om daar alvast op vooruit te lopen om de gedupeerden - die veelal in schrijnende situaties zitten of zaten - niet langer te laten wachten.

Wethouder Lochtenberg zegt dat Veenendaal daar ook eerder mee aan de slag gaat. B en W besloot eind augustus om de kwijtschelding al in werking te zetten. Voor vorderingen op grond van de Participatiewet gaat het vooralsnog om acht inwoners met een oorspronkelijke vordering van in totaal 26.000 euro.

92 getroffen Veenendalers

,,Wij hebben op dit moment in Veenendaal 92 inwoners die getroffen zijn door de hersteloperatie toeslagenaffaire", zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Van deze groep hebben acht inwoners een vordering in verband met de Participatiewet gehad. Zij hebben recht op kwijtschelding of nabetaling als er al was afbetaald."