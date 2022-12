Veenendaal spaart huurders van gemeentelijke gebouwen: minder huurverhoging dan gepland

Veenendaal dubt nog over de ja-ja-stic­ker voor reclamefol­ders en wacht proef in Ede af

Veenendaal dubt nog of ze wat wil doen aan de manier waarop stapels reclamefolders in de brievenbus belanden. De gemeente overweegt een ja-ja-sticker in te voeren. Daar is de reclamebranche niet blij mee.

27 november