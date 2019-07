Veenendaal-Veenendaal gaat door met een ander parcours

Meer rondjes in en om Veenendaal

Voor de wielrenners en publiek betekent dat meer wielerkilometers in Veenendaal en de omgeving. Van Schuppen: ,,We rijden vaker het rondje bij Veenendaal, dat scheelt in de kosten die we moeten maken voor zaken als begeleiding en afzetten van wegen.” En het scheelt ook bij de inzet van verkeersregelaars. ,,We maken een rondje in Gelderland richting Ede en Wageningen en een Utrechts rondje richting Leersum. Daarna gaan we rondjes van 30 kilometer rijden in en om Veenendaal en we doen ook Rhenen aan.”