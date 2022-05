Veenendaal vindt bureau dat gaat onderzoeken of geheim rapport moslimgemeenschap deugdelijk was

De gemeenteraad van Veenendaal gaf eind januari de opdracht om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar het geheime rapport van NTA (Nuance door Training & Advies). Dat onderzoek moet uitwijzen of de werkwijze die NTA heeft gebruikt, wel rechtmatig is. NTA heeft in 2017 en 2018 onderzoek gedaan in moskeeën in onder andere Veenendaal, al dan niet undercover. Dat leidde in oktober vorig jaar tot veel ophef onder de moslimgemeenschap.

Drie kandidaten

B en W melden dat er nu een kandidaat is gekozen uit drie partijen en dat is VKA (Verdonck Klooster & Associates). Dat is een onafhankelijk adviesbureau met ervaring in strategische projecten met ICT, in de publieke en private sector. ,,De ontvangen offertes zijn beoordeeld op prijs en kwaliteit. Het onderdeel prijs woog voor 15 procent mee en kwaliteit voor 85 procent", aldus de woordvoerder van de gemeente over waarom dit bureau uit is gekozen.

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek bekend worden, is niet bekend. ,,Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee wij een onafhankelijk bureau opdracht hebben gegeven en de bijbehorende planning. Uiteraard doen wij er alles aan om dit snel te realiseren.”

Gesprek gemeenteraad met opstellers geheim rapport

B en W zijn van plan om na het onderzoek een avond te beleggen waar de gemeenteraad met NTA kan praten over het rapport. De vraag die de gemeenteraad heeft is vooral of de privacy van mensen die in het rapport genoemd worden, niet geschonden is. Als blijkt dat er niet volgens de privacyrichtlijnen is gewerkt, dan zullen die in het rapport genoemde mensen daarover geïnformeerd worden.

