Veenendaal wil geen grote windmolens binnen de gemeentegrenzen

In een aangenomen raadsvoorstel moet voorkomen worden dat er straks grote windmolens binnen de gemeentegrenzen van Veenendaal worden gebouwd. In de ogen van B en W was het mogelijk dat er kleinere windmolens tot 20 meter geplaatst konden worden in het landelijk gebied tegen de bebouwing aan. Ook een grotere windmolen was niet uitgesloten.

Geen plaats voor grote windmolen

Daar zette een meerderheid in de raad een streep door omdat ze vindt dat er geen ruimte voor is op het Veenendaalse grondgebied. ,,Er is geen plaats voor een grote windmolen", aldus ProVeenendaal. Ook Dick Both van de SGP was stellig: ,,Veenendaal is een vreemde eend in de bijt in de Regio FoodValley, er passen geen grote windmolens op de kleine ruimte die we hebben.”