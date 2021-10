Veenendaal wipt het meeste tijdens het NK Tegelwippen: bijna 50 duizend tegels minder in tuintjes

Uitgaan: hoe ging dat ook al weer? Tien tips voor de beginnende stapper

25 september EDE - Vanavond is het dan zover. Voor het eerst in lange tijd mag je weer uitgaan op het Museumplein in Ede, naar de kroeg in Wageningen of dansen bij Bollee in Rhenen. Ben je in maart 2020 of daarna 18 geworden? Dan is het voor jou misschien zelfs de eerste keer.