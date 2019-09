Veenendaal worstelt met moslimscholen

VIDEO Marieke Elsinga houdt het niet droog op ‘haar’ bruiloft: ‘Het was zó mooi!’

20 september Na een ‘rommelige nacht’ zonder veel slaap was het vrijdag echt zo ver: de bruiloft die Qmusic-dj’s Marieke Elsinga en Mattie Valk in een week tijd organiseerden. Nog voordat bruid Marlon en bruidegom Gert-Jan elkaar het jawoord gaven in de ochtendshow biggelden bij Marieke al de tranen over haar wangen.