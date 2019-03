Veenendaal zet naast boetes ook bloemenveldjes in tegen afvaloverlast

poll Poll: koopzondag Veenendaal kan best vroeger, ondanks kerkgan­gers

19 maart Eén keer in de maand is er een koopzondag in Veenendaal, en die begint dan pas om 13 uur. Dat is toen besloten om kerkgangers niet in de weg te zitten. Nu wil Lokaal Veenendaal echter dat de koopzondag om 12 uur begint, net als in Ede. Is dat een goed idee? Of moet de koopzondag helemaal worden afgeschaft?