Veenendaal zoekt naar parkeerplekken voor vrachtwagens

De gemeente probeert al langer om Veenendaal vrachtwagenluw te maken. Daarvoor moet de plaatselijke verordening worden aangepast zodat vrachtwagens alleen tussen 18 uur 's avonds en 8.00 uur 's ochtends mogen parkeren op speciaal daarvoor aangewezen plekken. Maar dan moeten er wel eerst plekken worden aangewezen. En daarover is nog geen overeenstemming bereikt met de belanghebbenden, aldus de gemeente.

Probleem

De Veenendaalse ondernemers hebben daar onlangs nog over gesproken met de gemeente. ,,Want het is een probleem dat opgelost moet worden’’, vertelt René van Holsteijn van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal. ,,Het is niet prettig als chauffeurs 's nachts hun wagen parkeren voor een bedrijf en daar slapen en hun behoefte doen. Het is ook niet goed voor de uitstraling van de bedrijventerreinen.’’

In Veenendaal speelt het vooral op de terreinen De Vendel en De Batterijen langs de A12. Van Holsteijn: ,,En de verwachting is dat het toeneemt wanneer straks het Voorpoort terrein en de nieuwe autotunnel klaar zijn. Het is niet alleen een probleem voor Veenendaal, Ede heeft er ook last van en die zijn ook op zoek naar een plek waar die vrachtwagenchauffeurs wel terecht kunnen. Het is handiger om dat samen in één keer goed op te lossen.’’

Handhaven

Zowel de gemeente Veenendaal als de bedrijvenkring zoeken naar plekken. Veenendaal wil eerst beoordelen of de vrije parkeerruimte op bedrijventerrein kan worden benut. Of en hoeveel vrachtwagenchauffeurs dan moeten betalen voor het parkeren, is nog niet bekend. Van Holsteijn: ,,We zitten te denken aan plekken waar een buitenlandse vrachtwagenchauffeur zijn wagen veilig neer kan zetten, waar een wc is of eventueel een douche en waar het goed verlicht is. Als je dat goed aanpakt, kun je de chauffeurs daar naar toe brengen met een goede verwijzing waar ze ook terecht kunnen. Verbieden is één ding, maar dan moet er ook een alternatief zijn voor de vrachtwagenchauffeurs. En dan moet je ook gaan handhaven op de plekken waar ze niet mogen staan.’’

Hun behoefte