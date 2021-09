Veenendaals bedrijventerrein verandert in woonwijk met 1500 huizen

Wethouder Engbert Stroobosscher zegt zeer in zijn nopjes te zijn met de voorliggende plannen. ,,Met de komst van deze woningen leveren we een mooie bijdrage aan de grote woningbehoefte in Veenendaal”, meent Stroobosscher. Veenendaal heeft 4 miljoen euro vrijgemaakt voor de herontwikkeling van Het Ambacht. De provincie heeft 3 miljoen toegezegd. ,,En we hebben 7 miljoen euro subsidie bij het Rijk gevraagd. We hopen eind dit jaar te horen of we dat ook krijgen.”