Veenendaals café provoceert met lachgasstunt; burgemeester woedend

VEENENDAAL - Twee dagen voor de invoering van het lachgasverbod in Veenendaal stunt café De Heeren van Ruysdael met een actie: twee ballonnen voor één munt. De burgemeester is not amused.

Via een Instagram-post kondigde het café gisteren haar actie voor die avond aan: ‘Omdat per 1 februari de burgemeester van Veenendaal de verkoop van lachgas heeft verboden in Veenendaal, sponsort de Lachgaskoning als wijze van protest op het besluit van de burgemeester. Zo kun je alleen vanavond 2 Ballonnen halen voor maar 1 munt!’

Spelen met gezondheid

Burgemeester Gert-Jan Kats is niet blij met de stunt: ,,Deze actie bewijst dat lachgas zwaar wordt onderschat. Ik keur de actie af roep het uitgaanspubliek op om je verstand te gebruiken bij het uitgaan en niet te spelen met je gezondheid.”



Hij zegt dat Veenendaal heeft gekozen voor het lachgasverbod omdat het ‘zeker in combinatie met alcohol, slecht en gevaarlijk voor je gezondheid is. Ook is het net als andere drugs verslavend en brengt het de openbare orde en veiligheid in gevaar.’

‘Mijn oren klapperen’

Ook Alies Ouwerkerk van het CDA reageert fel. Met ProVeenendaal en de CU stond ze aan de wieg van het aanstaande verbod.



,,Ik sta met mijn oren te klapperen. Dit is op het randje van het toelaatbare. Het is bekend wat lachgas met je kan doen, er wordt hier met de gezondheid van jongeren gespeeld. Ik heb het idee dat het hier vooral om het scoren gaat, omdat het zulke goede handel is.”



Het lokale lachgasverbod geldt vanaf 1 februari. Vanaf dan mag het spul nergens meer verkocht worden: of het nu op straat is, in een winkel of in een horecagelegenheid. De afdeling handhaving gaat dit actief controleren.



De Instagrampost is inmiddels verwijderd.

Volledig scherm Het Dak van de Markt in Veenendaal is doelwit van aanslagen. De uitbater handelt ook in lachgas. © Herman Stöver

