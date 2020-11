Veenendaals zangtalent mocht samen met Gerard Joling duet doen in tv-programma ‘I Can See Your Voice’

video De feestver­lich­ting in Veenendaal wordt nu al van stal gehaald als ‘lichtjes van hoop’

6 november VEENENDAAL - Lichtjes van hoop. Dat is de omschrijving van de feestverlichting in de Veenendaalse binnenstad die dit jaar al in oktober is opgehangen. En burgemeester Gert-Jan Kats roept de Veenendalers op om allemaal mee te doen. ‘Wees een lichtje van hoop", aldus Kats.